Спецборт МЧС доставит четырех человек на лечение в Москву, Владикавказ и Нижний Новгород

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Самолет МЧС РФ проведет санэвакуацию четырех тяжелобольных во Владикавказ, Москву и Нижний Новгород. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Сегодня самолет Ан-148 МЧС России осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию четверых тяжелобольных из Тюмени во Владикавказ и из Владикавказа, Грозного и Махачкалы в Москву и Нижний Новгород. Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", - сказали в ведомстве.

Спецборт, осуществляющий санэвакуацию, оснащен самым современным оборудованием, специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождают медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.