В России для Крещенских купаний подготовлено около 4 тыс. мест

ОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Около 9 тыс. сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность во время Крещенских купаний в России, для которых подготовлено около 4 тыс. мест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В этом году в обеспечении безопасности в Крещенские купания будут задействованы около 9 тыс. сотрудников МЧС России, а также более 2,5 тыс. единиц техники и около 500 маломерных судов. По предварительным данным, в купаниях по всей стране примут участие около 1,5 млн человек, для этого будет открыто около 4 тыс. оборудованных купальных мест", - сказал собеседник агентства.

В регионах уже созданы подвижные группы спасателей, готовые оперативно выехать к месту происшествия. Они обеспечены специальным автотранспортом и средствами связи, спасательным имуществом, медицинскими аптечками.

В МЧС отметили, что в этом году в связи с погодными условиями особое внимание уделяется организации традиционных мест проведения Крещенских купаний, поскольку в ряде регионов средняя толщина льда всего лишь 15 - 20 см, что не позволяет обеспечить массовый выход людей на лед. Безопасной считается толщина ледяного покрова не менее 40-50 см. "В связи с этим места купания будут оснащены с учетом состояния льда вблизи берегов водоемов. В иордани (купели) сделают специальные трапы с поручнями, выставят ограждения и буйки, купели оборудуют специальными коробами безопасности, мостками и удобными сходами в воду", - рассказали в МЧС.

По оценке спасателей, в Москве и Московской области в Крещенских купаниях примут участие более 220 тысяч человек. Для этого оборудуют более 330 площадок, в том числе 99 - на открытой воде. Для обеспечения безопасности будут задействованы свыше 1700 спасателей и более 320 единиц специальной техники, в том числе 16 судов на воздушной подушке.

МЧС России настоятельно рекомендует воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах, так как только квалифицированные специалисты могут своевременно оказать первую медицинскую помощь, чтобы избежать травм и обморожений.