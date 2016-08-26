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Голландская крайне правая партия призвала запретить Коран

Международная панорама
26 августа, 14:37 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
Лидер Партии свободы Герт Вилдерс также хочет закрыть центры по приему беженцев, мечети, исламские школы и добиться отказа от госрасходов на гуманитарную помощь, искусство, ветропарки и инновации
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ГААГА, 26 августа. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Голландская крайне правая Партия свободы (ПС) будет добиваться запрета Корана. Об этом говорится в опубликованном в пятницу предвыборном плане движения.

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В документе на одной странице обозначены основные позиции, с которыми ПС пойдет на всеобщие выборы, запланированные на март 2017 года. Программа носит название "Нидерланды снова наши" и состоит из 11 пунктов, в основном связанных с так называемой деисламизацией Нидерландов.

В частности, лидер партии Герт Вилдерс хочет закрыть все центры по приему беженцев, мечети и исламские школы, а также запретить Коран. Кроме того, он будет добиваться выхода страны из ЕС, снижения пенсионного возраста до 65 лет (в настоящее время пенсионный возраст в стране постепенно увеличивается и должен достигнуть 67 лет к 2021 году - прим. ТАСС) и отказа от государственных расходов на гуманитарную помощь, искусство, ветропарки и инновации. В свою очередь расходы на полицию, вооруженные силы и дома для престарелых должны быть увеличены, считает лидер движения.

Согласно опросам общественного мнения, Партия свободы может оказаться крупнейшей по числу сторонников в Нидерландах, набрав около 20-25% голосов. Однако при этом вряд ли движение сможет сформировать правительство, поскольку большинство партий уже заявили, что не готовы вступать в коалицию с Вилдерсом.

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