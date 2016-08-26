Киев заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех"

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КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Украина готова к обмену пленными по формуле "всех на всех" с представителями Донбасса.
Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит в эфире телеканала "112. Украина".
"Мы готовы к освобождению по принципу "всех на всех", это форма, которая была, сегодня обсуждалась в Минске", - сообщил Тандит. При этом он заявил о взаимопонимании сторон в этом вопросе, отметив, что "мы увидели со стороны ОРДО/ ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) это понимание".
Он также сообщил о предоставлении представителями Донбасса списка из 47 украинцев для обмена. "Мы впервые получили список из 47 имен наших заложников. Для нас это очень большой знак", - подчеркнул Тандит.
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года предусматривает обмен пленными между Киевом и Донбассом в формате "всех на всех". 4 августа власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о готовности обменять 42 пленных украинских военных. Всего по последним данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в местах лишения свободы украинской стороной удерживается 966 человек. Среди них - 318 военных, 454 задержанных по политическим убеждениям и 154 человека, не имеющих никакого отношения к конфликту в Донбассе.