Франция направляет в Литву для охраны неба стран Балтии истребители Mirage

ВИЛЬНЮС, 26 августа. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Четыре истребителя Mirage ВВС Франции направляются в Литву для патрулирования в воздушном пространстве стран Балтии. Об этом сообщило литовское министерство обороны.

"Французский контингент в составе около 100 человек прибудет в Литву с места постоянной дислокации на авиабазе в Люксёй на востоке страны", - уточнило ведомство.

Истребители Mirage ожидаются на литовской авиабазе Зокняй 28 августа. Передача воздушного дежурства, которое с мая на четырех F-16 Fighting Falcon осуществляют пилоты ВВС Португалии, намечена на 31 августа. Для Франции это станет уже пятой миссией в Зокняй.

Страны Балтии не располагают необходимой авиацией для контроля своего воздушного пространства. С 2004 года его обеспечивают, сменяясь каждые четыре месяца, их партнеры по НАТО. До весны 2014 года они четверкой истребителей базировались в Зокняй. С апреля того же года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили в Эстонии на авиабазе Эмари.