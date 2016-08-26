МИД КНДР: Пхеньян будет противостоять ядерной гегемонии США

Держи краба: почему жители Приморья одинаково сильно любят и стейки и пян-сеВ стране 26 августа, 19:41
Эрдоган: проезд по третьему мосту через Босфор будет бесплатным до 31 августаЭкономика и бизнес 26 августа, 19:30
Приморский транзит: тонкости сопряжения Шелкового пути и ЕАЭСЭкономика и бизнес 26 августа, 19:30
Бомбардировщики и перехватчики перебросили на юг России из-под Перми в рамках проверкиАрмия и ОПК 26 августа, 19:18
Тест: кто вы из героев российского кино?Культура 26 августа, 19:00
Грузовой космический корабль Dragon приводнился в Тихом океанеКосмос 26 августа, 18:59
Ярмольник с пулеметом и красивая "Служанка": что смотреть в кино на выходныхКультура 26 августа, 18:51
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"Спорт 26 августа, 18:42
Ариведерчи, припевочка: как хорошо вы знаете хиты Земфиры?Культура 26 августа, 18:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПХЕНЬЯН, 26 августа. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР "будет наращивать ударные ядерные средства, чтобы противостоять ядерной гегемонии Вашингтона". Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении представителя Министерства иностранных дел страны. Дипломат подверг критике решение Совета Безопасности ООН провести по инициативе США и их сторонников экстренную встречу в связи с осуществленным 24 августа в КНДР запуском баллистической ракеты КНДР с подводной лодки.
В заявлении отмечается, что по вине США, которые проводят на Корейском полуострове бесконечные маневры, "в этом регионе сложилась крайне напряженная обстановка". В этих условиях, заявил представитель внешнеполитического ведомства, Пхеньян "будет наращивать ударные ядерные средства и нанесет беспощадный удар по США, если Вашингтон намерен и дальше оскорблять достоинство и подрывать безопасность народной республики".
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал "величайшим успехом" произведенный 24 августа в стране запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, глава народной республики руководил пуском ракеты на восточном побережье страны.
"Результаты этого испытания доказали, что КНДР вошла в ряды передовых военных держав, полностью оснащенных наступательными ядерными средствами", - подчеркнул председатель Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета страны.
Запуск ракеты морского базирования был осуществлен в КНДР после того, как в понедельник южнокорейские и американские вооруженные силы приступили к проведению крупномасштабных совместных маневров "Ыльчи фридом гардиан". Как сообщил штаб объединенного командования, в общей сложности в них принимает участие 75 тыс. военнослужащих, в том числе 25 тыс. американских солдат и офицеров.
Несмотря на то, что Сеул и Вашингтон постоянно говорят об "оборонительном характере" ежегодных совместных военных учений, в Пхеньяне утверждают, что это "не что иное, как подготовка к вторжению" на северокорейскую территорию. КНДР пригрозила нанести превентивный ядерный удар по военным группировкам Соединенных Штатов и Республики Корея в случае проявления малейших признаков агрессии с их стороны.