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МИД КНДР: Пхеньян будет противостоять ядерной гегемонии США

Международная панорама
26 августа, 18:06 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
В заявлении отмечается, что по вине США, которые проводят на Корейском полуострове бесконечные маневры, "в этом регионе сложилась крайне напряженная обстановка"
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© EPA/KCNA

ПХЕНЬЯН, 26 августа. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР "будет наращивать ударные ядерные средства, чтобы противостоять ядерной гегемонии Вашингтона". Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении представителя Министерства иностранных дел страны. Дипломат подверг критике решение Совета Безопасности ООН провести по инициативе США и их сторонников экстренную встречу в связи с осуществленным 24 августа в КНДР запуском баллистической ракеты КНДР с подводной лодки.

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В заявлении отмечается, что по вине США, которые проводят на Корейском полуострове бесконечные маневры, "в этом регионе сложилась крайне напряженная обстановка". В этих условиях, заявил представитель внешнеполитического ведомства, Пхеньян "будет наращивать ударные ядерные средства и нанесет беспощадный удар по США, если Вашингтон намерен и дальше оскорблять достоинство и подрывать безопасность народной республики".

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал "величайшим успехом" произведенный 24 августа в стране запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, глава народной республики руководил пуском ракеты на восточном побережье страны.

"Результаты этого испытания доказали, что КНДР вошла в ряды передовых военных держав, полностью оснащенных наступательными ядерными средствами", - подчеркнул председатель Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета страны.

Запуск ракеты морского базирования был осуществлен в КНДР после того, как в понедельник южнокорейские и американские вооруженные силы приступили к проведению крупномасштабных совместных маневров "Ыльчи фридом гардиан". Как сообщил штаб объединенного командования, в общей сложности в них принимает участие 75 тыс. военнослужащих, в том числе 25 тыс. американских солдат и офицеров.

Несмотря на то, что Сеул и Вашингтон постоянно говорят об "оборонительном характере" ежегодных совместных военных учений, в Пхеньяне утверждают, что это "не что иное, как подготовка к вторжению" на северокорейскую территорию. КНДР пригрозила нанести превентивный ядерный удар по военным группировкам Соединенных Штатов и Республики Корея в случае проявления малейших признаков агрессии с их стороны.

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