СМИ: полиция выдвинула обвинения в коррупции против экс-главы Бразилии Лулы да Силвы

/РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральная полиция Бразилии выдвинула обвинения против экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщила газета Estado de Sau Paulo.

По ее данным, подозрения в адрес бывшего главы государства связаны с делом о роскошной трехуровневой квартире, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). По версии следователей, Лула да Силва и члены его семьи являются владельцами этой недвижимости, однако не указали ее в налоговой декларации. Правоохранительные органы не исключают, что квартира была приобретена на средства, полученные от коррупционных схем в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Обвинения в адрес Лулы да Силвы выдвинуты по таким статьям, как коррупция, отмывание денег и предоставление подложных документов. По этому делу также проходит его супруга Мариза Летисия. Согласно бразильскому законодательству, окончательное решение о предъявлении обвинений должен принять суд. В марте этого года правоохранительные органы выдвинули в адрес экс-президента обвинения в "сокрытии имущества", также связанные с квартирой в городе Гуаружа.

70-летний Лула да Силва, находившийся у власти с 2003 по 2011 год, считается одним из вероятных кандидатов на пост главы государства от правящей Партии трудящихся (ПТ) на выборах 2018 года. Сам он ранее допускал возможность своего участия в избирательной гонке, однако говорил, что не принял окончательного решения.