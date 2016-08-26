Пять человек арестованы в Великобритании по подозрению в терроризме

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Пять человек арестованы в британских городах Бирмингем и Сток-он-Трент по подозрению в террористической деятельности. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По сведениям полиции, которые приводит телеканал, задержанные подозреваются в заказе, подготовке террористических атак и подстрекательстве к ним.

В Бирмингеме, по информации Sky News, в связи с произведенными арестами была вызвана группа взрывотехников. По словам представителей правоохранительных органов, это было "превентивной мерой".