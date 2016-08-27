СБ ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР

ООН, 27 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН решительно осудил осуществленный 24 августа КНДР запуск баллистической ракеты и потребовал от Пхеньяна воздержаться от подобных действий. В принятом заявлении для печати члены СБ в очередной раз пригрозили северокорейским властям "дальнейшими существенными мерами" в развитие действующего в отношении них санкционного режима.

Совбез счел пуск ракеты "грубым нарушением" своих резолюций, запрещающих Пхеньяну любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, а также "подчеркнул необходимость работы над снижением напряженности на Корейском полуострове".