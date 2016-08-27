СМИ: премьер Японии пообещал выделить в течение трех лет $30 млрд на развитие Африки

В Кабардино-Балкарии убит бандглаварь, причастный к террористическим преступлениямПроисшествия 27 августа, 13:03
Аксенов: Крым сможет вернуть себе славу центра российского киноискусстваКультура 27 августа, 12:57
СМИ: премьер Японии пообещал выделить в течение трех лет $30 млрд на развитие АфрикиМеждународная панорама 27 августа, 12:42
Систему ПВО Южного военного округа попробуют прорвать более 30 самолетов и вертолетов ВКСАрмия и ОПК 27 августа, 12:37
Промес продлил контракт с ФК "Спартак" на пять летСпорт 27 августа, 12:31
МЧС: причиной пожара на складе типографии в Москве стала неисправность светильникаПроисшествия 27 августа, 12:24
Во Владивостоке открыли памятник кошке МатроскеВ стране 27 августа, 12:04
Авиабомба времен Второй мировой войны успешно обезврежена в БерлинеПроисшествия 27 августа, 12:02
Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событийПроисшествия 27 августа, 11:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 27 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал выделить в течение ближайших трех лет $30 млрд на развитие Африки. Как сообщило агентство Kyodo, с соответствующим заявлением он выступил в субботу в Найроби на церемонии открытия шестой Токийской международной конференции по развитию Африки (ТИКАД).
"Япония намерена без применения силы и давления способствовать развитию Африки как региона, где соблюдается право и уважается рыночная экономика", - привело агентство его слова.
Ранее в субботу ведущая японская деловая газета Nikkei сообщила, что японские торговые корпорации намерены вложить более $4 млрд на сооружение в ряде стран Африки электростанций. Так, компания Marubeni собирается построить в Нигерии тепловую электростанцию установленной мощностью порядка 1,8 ГВт, а Sumitomo планирует возвести в Мозамбике электростанцию мощностью около 1,2 ГВт. Кроме того, Mitsubishi совместно с французской Total работает над проектом солнечной электростанции в Кении, а Mitsui намерена укрепить свои позиции в сфере добычи угля и проектах, связанных со сжиженным природным газом.
Токийские международные конференции по развитию Африки созываются каждые пять лет, начиная с 1993 года. В 2013 году было решено проводить их каждые три года. В этом году ТИКАД впервые проходит за пределами Японии.