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СМИ: премьер Японии пообещал выделить в течение трех лет $30 млрд на развитие Африки

Международная панорама
27 августа, 12:42 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
"Япония намерена без применения силы и давления способствовать развитию Африки как региона, где соблюдается право и уважается рыночная экономика", - заявил Синдзо Абэ
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Синдзо Абэ

Синдзо Абэ

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТОКИО, 27 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал выделить в течение ближайших трех лет $30 млрд на развитие Африки. Как сообщило агентство Kyodo, с соответствующим заявлением он выступил в субботу в Найроби на церемонии открытия шестой Токийской международной конференции по развитию Африки (ТИКАД).

"Япония намерена без применения силы и давления способствовать развитию Африки как региона, где соблюдается право и уважается рыночная экономика", - привело агентство его слова.

Ранее в субботу ведущая японская деловая газета Nikkei сообщила, что японские торговые корпорации намерены вложить более $4 млрд на сооружение в ряде стран Африки электростанций. Так, компания Marubeni собирается построить в Нигерии тепловую электростанцию установленной мощностью порядка 1,8 ГВт, а Sumitomo планирует возвести в Мозамбике электростанцию мощностью около 1,2 ГВт. Кроме того, Mitsubishi совместно с французской Total работает над проектом солнечной электростанции в Кении, а Mitsui намерена укрепить свои позиции в сфере добычи угля и проектах, связанных со сжиженным природным газом.

Токийские международные конференции по развитию Африки созываются каждые пять лет, начиная с 1993 года. В 2013 году было решено проводить их каждые три года. В этом году ТИКАД впервые проходит за пределами Японии.

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Персоны
Абэ, Синдзо
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Кения Япония
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