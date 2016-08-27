Учение "Нерушимое братство-2016" завершилось в Белоруссии

Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShowНовости Урала 27 августа, 15:26
Число жертв землетрясения в Италии возросло до 290 человекПроисшествия 27 августа, 14:15
Начальник ОСБ УВД по ЦАО Москвы арестован на два месяцаПроисшествия 27 августа, 13:42
Версия о поджоге на складе в Москве не подтвердиласьПроисшествия 27 августа, 13:38
В Кабардино-Балкарии убит бандглаварь, причастный к террористическим преступлениямПроисшествия 27 августа, 13:03
Аксенов: Крым сможет вернуть себе славу центра российского киноискусстваКультура 27 августа, 12:57
СМИ: премьер Японии пообещал выделить в течение трех лет $30 млрд на развитие АфрикиМеждународная панорама 27 августа, 12:42
Систему ПВО Южного военного округа попробуют прорвать более 30 самолетов и вертолетов ВКСАрмия и ОПК 27 августа, 12:37
Промес продлил контракт с ФК "Спартак" на пять летСпорт 27 августа, 12:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАРАНОВИЧИ (Белоруссия), 27 августа. /ТАСС/. Учение Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ "Нерушимое братство-2016" завершилось на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии. Оно проходило под руководством заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Сергея Потапенко.
В ходе учения командиры получили практику в организации операции по поддержанию мира и управлению подразделениями КМС ОДКБ, а личный состав - полевую выучку миротворческих контингентов во время совместных действий, сообщили в Объединенном пресс-центре учений.
Особое внимание было уделено боевому слаживанию национальных миротворческих контингентов при ведении активных действий по выполнению ими задач в миротворческой операции, добавили в Объединенном пресс-центре.
В учении участвовали национальные контингенты всех шести стран, входящих в ОДКБ - всего до 1500 военнослужащих из состава вооруженных сил, внутренних войск и полиции, а также около 300 единиц авиационной, бронетанковой и автомобильной техники.