Учение "Нерушимое братство-2016" завершилось в Белоруссии

БАРАНОВИЧИ (Белоруссия), 27 августа. /ТАСС/. Учение Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ "Нерушимое братство-2016" завершилось на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии. Оно проходило под руководством заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Сергея Потапенко.

В ходе учения командиры получили практику в организации операции по поддержанию мира и управлению подразделениями КМС ОДКБ, а личный состав - полевую выучку миротворческих контингентов во время совместных действий, сообщили в Объединенном пресс-центре учений.

Особое внимание было уделено боевому слаживанию национальных миротворческих контингентов при ведении активных действий по выполнению ими задач в миротворческой операции, добавили в Объединенном пресс-центре.

В учении участвовали национальные контингенты всех шести стран, входящих в ОДКБ - всего до 1500 военнослужащих из состава вооруженных сил, внутренних войск и полиции, а также около 300 единиц авиационной, бронетанковой и автомобильной техники.