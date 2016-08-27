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Учение "Нерушимое братство-2016" завершилось в Белоруссии

Международная панорама
27 августа, 13:57 UTC+3 БАРАНОВИЧИ (Белоруссия) (Белоруссия) 27, августа. /ТАСС
В ходе учения командиры получили практику в организации операции по поддержанию мира и управлению подразделениями КМС ОДКБ
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БАРАНОВИЧИ (Белоруссия), 27 августа. /ТАСС/. Учение Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ "Нерушимое братство-2016" завершилось на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии. Оно проходило под руководством заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Сергея Потапенко.

В ходе учения командиры получили практику в организации операции по поддержанию мира и управлению подразделениями КМС ОДКБ, а личный состав - полевую выучку миротворческих контингентов во время совместных действий, сообщили в Объединенном пресс-центре учений.

Особое внимание было уделено боевому слаживанию национальных миротворческих контингентов при ведении активных действий по выполнению ими задач в миротворческой операции, добавили в Объединенном пресс-центре.

В учении участвовали национальные контингенты всех шести стран, входящих в ОДКБ - всего до 1500 военнослужащих из состава вооруженных сил, внутренних войск и полиции, а также около 300 единиц авиационной, бронетанковой и автомобильной техники.

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