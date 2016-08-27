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Высший административный суд Египта поддержал отвод судей по делу о спорных островах

Международная панорама
27 августа, 16:56 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Ранее административный суд первой инстанции признал недействительным заключенный договор о делимитации морской границы, в рамках которого АРЕ отдает под юрисдикцию Саудовской Аравии Тиран и Санафир
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КАИР, 27 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Высший административный суд (ВАС) Египта поддержал в субботу иск по отводу судебной коллегии, рассматривавшей апелляцию правительства страны на вынесенный ранее вердикт об отмене соглашения о передаче Саудовской Аравии двух спорных островов. Об этом сообщил новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

21 июня административный суд первой инстанции признал недействительным заключенный 8 апреля во время визита саудовского короля Сальмана договор о делимитации морской границы, в рамках которого Египет отдает под юрисдикцию соседнего государства острова Тиран и Санафир в Красном море. Вслед за этим кабинет министров заявил, что будет обжаловать его через Коллегию по государственным вопросам, являющуюся старейшей судебной структурой АРЕ, в задачу которой входит отстаивание интересов государства и его народа.

Власти Египта настаивают на том, что острова принадлежат саудовскому королевству, а под юрисдикцией и защитой АРЕ они находились по просьбе Эр-Рияда с 1950 года. Подписание соглашения вызвало бурю негодования и протесты в Египте, многие осудили шаг Каира, назвав его актом "продажи" своих государственных интересов.

В июле оспаривавшие соглашение юристы подали в суд высшей инстанции запрос об отводе и замене занимавшейся рассмотрением дела коллегии, и все заседания были приостановлены. ВАС в субботу удовлетворил его, посчитав, в частности, что вошедшим в нее судьям "не хватило необходимой беспристрастности", чтобы продолжить вести процесс.

Ранее, 15 августа, параллельно с рассмотрением дела в административном суде, Коллегия по госвопросам внесла апелляцию на вердикт об отмене соглашения в Верховный конституционный суд. Последний считается в АРЕ самой высокой судебной структурой, решения которой уже не подлежат обжалованию. Соглашение о передаче островов, если после судебных разбирательств оно все-таки будет оставлено в силе, должно быть ратифицировано депутатами Палаты представителей (парламента). Законодательный орган королевства, Консультативный совет, уже одобрил его.

Тиран и Санафир, расположенные на входе в залив Акаба, имеют важное стратегическое положение, позволяя полностью контролировать в нем мореходство. Первый остров, площадью 80 кв. км, расположен всего в пяти км от побережья египетского Синая. Второй лежит восточнее Тирана, а его площадь составляет 33 кв. км.

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