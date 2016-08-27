СМИ: почти 450 ливийских солдат были убиты за три месяца боев с ИГ

КАИР, 27 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Войска, подчиняющиеся правительству национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа, потеряли за три месяца боев с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирте 442 человека убитыми и 2,1 тысячи ранеными. Такие данные привел в субботу новостной портал "Аль-Васат" со ссылкой на представителей центральной больницы города Мисурата (200 км к востоку от Триполи), куда доставляется большинство погибших и пострадавших в столкновениях.

По их информации, около четверти получивших ранения находятся в тяжелом состоянии. Многих из них перевозят на лечение в соседний Тунис, а также в Турцию. В ближайшие дни несколько наиболее серьезно пострадавших лиц будут отправлены в Германию.

Лояльные новому кабинету Сараджа в Триполи формирования, костяк которых составляет "Мисуратская бригада" (бывшие ополченцы из Мисураты), проводят с 12 мая операцию под кодовым названием "Аль-Буньян аль-Марсус" по выдворению боевиков ИГ из Сирта - их главного оплота в стране, который террористы контролировали с июня 2015 года. В настоящее время она проходит при поддержке боевой авиации США, которая с 1 августа по просьбе президентского совета Ливии, также возглавляемого Сараджем, наносит удары по позициям ИГ в самом городе и его окрестностях.

В последние две недели силы ПНС вели успешное наступление, отбив у противника конференц-центр "Уагадугу", который использовался террористами в качестве командного штаба, здания ряда крупных банков и местный университетский городок. Как заявляет командование операцией, сейчас разрозненные отряды экстремистов продолжают удерживать лишь несколько кварталов и находятся в окружении, а победа над боевиками - лишь вопрос времени.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС