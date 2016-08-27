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СМИ: в Израиле задержаны 26 граждан Грузии

Международная панорама
27 августа, 20:35 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория
По данным Общественного телевидения Грузии, все задержанные отправились из Тбилиси в Тель-Авив по путевкам, приобретенным в одной из грузинских туристических компаний
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ТБИЛИСИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. 26 грузинских граждан были задержаны в международном аэропорту Тель-Авива. Об этом сообщило Общественное телевидение Грузии.

По его информации, все задержанные отправились из Тбилиси в Тель-Авив по путевкам, приобретенным в одной из грузинских туристических компаний. Отмечается, что посольство Грузии в Израиле и МИД выясняют обстоятельства задержания 26 соотечественников и принимают меры для их возвращения на родину.

Согласно данным других местных СМИ, граждане Грузии не смогли убедить израильских пограничников в том, что являются паломниками. Ожидается, что в ближайшие день-два эти 26 человек на самолете будут отправлены в Тбилиси.

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