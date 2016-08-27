СМИ: в Израиле задержаны 26 граждан Грузии

Режим КТО введен в Карабудахкентском районе ДагестанаПроисшествия 27 августа, 21:38
Власти Москвы учредили премию для режиссеров, снимающих фильмы о столицеОбщество 27 августа, 21:20
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболуСпорт 27 августа, 20:22
Корабли КФл провели учения по уничтожению минного заграждения в Каспийском мореАрмия и ОПК 27 августа, 19:23
Пожар на складе типографии в Москве: что известно о ЧП на Алтуфьевском шоссеПроисшествия 27 августа, 19:15
Компания "Аком" начала производство батарей, служащих в три раза дольше импортных аналоговЭкономика и бизнес 27 августа, 19:05
Скандал с участием Райана Лохте сделал АЗС в Рио местной достопримечательностьюСпорт 27 августа, 18:46
Слуцкий: матч с ФК "Томь" выдался для ЦСКА сложным из-за кадровых проблемСпорт 27 августа, 18:08
Лавров обсудил с главой МИД Венгрии международные проблемыПолитика 27 августа, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТБИЛИСИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. 26 грузинских граждан были задержаны в международном аэропорту Тель-Авива. Об этом сообщило Общественное телевидение Грузии.
По его информации, все задержанные отправились из Тбилиси в Тель-Авив по путевкам, приобретенным в одной из грузинских туристических компаний. Отмечается, что посольство Грузии в Израиле и МИД выясняют обстоятельства задержания 26 соотечественников и принимают меры для их возвращения на родину.
Согласно данным других местных СМИ, граждане Грузии не смогли убедить израильских пограничников в том, что являются паломниками. Ожидается, что в ближайшие день-два эти 26 человек на самолете будут отправлены в Тбилиси.