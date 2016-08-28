Власти Боливии обвинили в убийстве замглавы МВД главу федерации шахтерских кооперативов

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Власти Боливии предъявили обвинения в убийстве заместителя министра внутренних дел Родольфо Ильянеса главе Национальной федерации шахтерских кооперативов (Fencomin) Карлосу Мамани. Об этом сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры республики.

"После анализа собранных улик и показаний различных свидетелей и участников событий прокурорская комиссия предъявила обвинения трем шахтерам: Карлосу Мамани, Карлосу Кастро и Хулиану Пинто, которые были идентифицированы как организаторы и исполнители убийства заместителя министра внутренних дел", - приводятся слова прокурора Эдвина Бланко Сории в сообщении.

По данным следствия, трое обвиняемых вместе с сотней шахтеров похитили Ильянеса, увезли его в общину Белен на западе Боливии и затем "жестоко и преднамеренно забили его до смерти"

Первым о гибели Ильянеса в четверг вечером сообщил глава радио Fedecomin, принадлежащего шахтерским кооперативам, Мойсес Флорес. По его словам, шахтеры набросились на замминистра, который пытался убедить протестующих сесть за стол переговоров, после того, как стало известно о третьем погибшем манифестанте. В связи с гибелью Ильянеса в Боливии был объявлен трехдневный траур.

Акции протеста шахтеров начались в Боливии в середине августа. Полиция была вынуждена несколько раз применить силу для разгона протестующих, блокировавших автотрассы. Шахтеры вышли на улицы в знак протеста против нового закона о кооперативах.