СМИ: Ратко Младич находится при смерти

БЕЛГРАД, 28 августа. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Бывший командующий армией боснийских сербов 73-летний генерал Ратко Младич находится при смерти и огласил свою последнюю волю. Об этом пишет в воскресенье сербская газета "Курир" со ссылкой на сына генерала, Дарко.

Как он рассказал изданию, отец велел похоронить его рядом с дочерью Аной, которая покончила с собой 24 марта 1994 года в возрасте 23 лет. "Дарко Младич заявил, что потребует от Гаагского трибунала, чтобы его отца из-за плохого состояния здоровья перевели на лечение за пределы тюрьмы в Схевенингене (район Гааги)", - передает издание. По словам Дарко, его отец не в состоянии выдерживать судебные заседания.

"Он даже не был в состоянии следить за судебный процессом. Случалось, что иногда вследствие двух перенесенных инсультов он "отключался" и не слушал заседание. Адвокату на листе бумаги полупарализованной рукой писал ответ, а за то время судья мог уже зачитать другие 16 вопросов. Ему было тяжело вставать, он не мог есть, а брился кое-как левой рукой", - цитирует Дарко издание.

Другие сербские СМИ со ссылкой на источники в Гааге также сообщили об ухудшении состояния Младича. Так, издание "Ало" информирует, что у него отнялась правая сторона тела, он не может ходить и говорить, похудел, страдает от высокого давления и уровня сахара в крови. "Необходимо, чтобы его срочно осмотрели врачи, но его защита просит, чтобы это были российские специалисты", - пишет "Ало" со ссылкой на свой источник в Гааге.

Младич, почти 16 лет скрывавшийся от международного правосудия, был арестован в Сербии 26 мая 2011 года, а 31 мая того же года экстрадирован в Гаагу. Судебный процесс над ним начался 16 мая 2012 года. Обвинительный акт против Младича насчитывает 11 пунктов. Экс-командующему предъявлено обвинение в геноциде, нарушении законов и обычаев войны, преступлениях против человечности, предположительно совершенных в 1992-1995 годах в Боснии и Герцеговине (БиГ). Главным пунктом обвинения являются события в Сребренице в июле 1995 года, когда в этом мусульманском анклаве БиГ силами боснийских сербов были убиты около восьми тыс. человек.