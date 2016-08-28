Более семи тысяч японцев приняли участие в учениях на случай аварии на АЭС "Такахама"

ТОКИО, 28 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Более семи тысяч жителей Японии приняли участие в учениях на случай возможной аварии на АЭС "Такахама", расположенной в префектуре Фукуи. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

По сценарию, в заливе Вакаса произошло мощное землетрясение, из-за которого на станции произошла утечка радиации. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, после чего в шести км от АЭС был развернут координационный штаб по ликвидации последствий условной катастрофы.

В городе Михама, расположенном в 40 км от аварийной станции, власти устроили пункт досмотра, где медики проверяют состояние здоровья жителей, эвакуированных из 30-километровой зоны вокруг АЭС. Еще дальше от места происшествия, в городе Такарадзука (префектура Хего) в 80 км от эпицентра, власти приготовились принимать эвакуированных. Здесь людям раздают воду и еду, предлагают заполнить анкету, чтобы еще раз проверить состояние их здоровья.

В настоящее время в центральной части Японии идут сильные дожди, так что часть учений пришлось отменить. Так, экстренные службы "не спасли" жителей, отрезанных от внешнего мира в результате условных оползней. Это вызвало серьезные опасения в связи с тем, что в случае масштабной катастрофы угроза может подстерегать людей со всех сторон, в том числе возможно и серьезное ухудшение погодных условий.

Мэр города Такахама, где и расположена непосредственно сама станция, отметил, что эвакуационные планы на случай непредвиденных обстоятельств должны быть лучше проработаны.

Два реактора этой станции были перезапущены в этом году после того, как вслед за аварией на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года в Японии были остановлены все коммерческие реакторы. Однако, в феврале один из них был экстренно остановлен из-за неполадок в системе генерации электроэнергии. Второй остановили в марте по решению суда, удовлетворившего иск жителей, посчитавших недостаточным уровень подготовки станции к сильному землетрясению.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" на атомную энергетику приходилось порядка 30% в энергобалансе Японии. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. В настоящее время правительство настроено на постепенное возобновление работы АЭС, однако против этого выступает значительная часть населения страны.