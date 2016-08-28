Бывший советник Обамы назвал Трампа клиническим психопатом

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НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывший политический советник президента США Барака Обамы Дэвид Плуфф, консультирующий сейчас предвыборный штаб демократов, назвал кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа клиническим психопатом, который не может исполнять обязанности хозяина Белого дома. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу NBC.
"Попросту говоря, мы имеем дело с психопатом, который баллотируется в президенты, - сказал Плуфф про Трампа. - Я имею в виду, что он подходит под клиническое определение (этого слова)".
Консультант избирательного штаба Хиллари Клинтон признал, что не имеет медицинского образования, однако, по его словам, такие наблюдаемые у Трампа "симптомы", как "невероятно завышенная самооценка, патологическая ложь и отсутствие сострадания и чувства вины", свидетельствуют о психических нарушениях. Как считает Плуфф, такой человек не может быть президентом США.
Тема здоровья стала актуальной в свете обострения борьбы Трампа и Клинтон после завершения сезона первичных выборов. На прошлой неделе магнат упрекнул свою соперницу в "недостатке моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Пресс- секретарь республиканца Кэтрин Пирсон предположила, что Клинтон страдает дисфазией (нарушением речи). Пирсон аргументировала свое утверждение тем, что кандидат от демократов подозрительно часто "пропадает после очередного выступления", так как якобы вынуждена "ехать домой и ложиться спать".
Немало шума наделало и заключение, сделанное лечащим врачом Трампа по поводу состояния здоровья республиканца. Доктор Харольд Борнштейн утверждал, что "Трамп в случае избрания будет самым здоровым человеком на посту президента" в истории США. "Состояние его здоровья отменное, особенно умственное состояние", - заверил доктор. Впоследствии врач признал, что заключение о здоровье миллиардера было составлено им "за пять минут".
Всеобщие выборы в США намечены на 8 ноября.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.