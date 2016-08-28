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На востоке Индии в результате беспорядков один человек погиб, 13 ранены

Международная панорама
28 августа, 22:01 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
По данным полиции, толпа жителей деревни Джхикра округа Муршидабад утром перекрыла национальное шоссе, требуя немедленного восстановления разрушенной линии энергопередачи в их населенном пункте
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. По меньшей мере один человек погиб, 13, в том числе девять полицейских, получили ранения в результате беспорядков в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. Об этом сообщил заместитель генерального директора полиции штата Анджу Шарма.

По данным правоохранительных органов, толпа жителей деревни Джхикра округа Муршидабад утром перекрыла национальное шоссе, требуя немедленного восстановления разрушенной линии энергопередачи в их населенном пункте. После полного провала переговоров полицейские попытались разогнать толпу, используя дубинки, в ответ крестьяне забросали их камнями.

"После нескольких попаданий камней и даже маломощных самодельных взрывных устройств в стражей порядка они вынуждены были стрелять в воздух, - заявил Анджу Шарма. - После того как толпа разошлась, мы нашли в 200 метров от места столкновения тело погибшего местного жителя, который случайно оказался в месте событий, а также четырех крестьян из Джхикры и девять полицейских, которые были доставлены в ближайшую больницу".

Противостояние продолжалась свыше четырех часов, за это время были также повреждены два полицейских автомобиля, 15 пассажирских автобусов и автомобиль местного чиновника. Под стражу взято 26 предполагаемых зачинщиков беспорядков, ведется разбирательство.

По предварительным данным, ЛЭП, ведущая в Джикхру, была повреждена около недели назад, и, несмотря на обещания местных властей немедленно устранить неполадку, все это время деревня оставалась без света.

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