Власти Турции: сирийская оппозиция освободила от террористов 13 сел на севере САР

АНКАРА, 28 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Вооруженные формирования "Сирийской свободной армии" (ССА) продвигаются к западу и югу от города Джараблуса и освободили от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) 13 сел. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Координационного центра правительства Турции.

"В рамках операции "Щит Евфрата" ССА продвинулась к западу и югу от города Джараблус. В регионе Джараблуса деревни Америна, Айн эль-Байда, Дабис, Сурайсат, Джебель Кусса, Кырк Магара, Кырата, Ашагы Америна и аз-Захирия очищены от террористических элементов и перешли под контроль ССА", - сообщается в заявлении. В соседнем с Джараблусом регионе Раи от ИГ освобождены еще три села.

Правительство также указало, что "заявления о том, что в ходе операции были нанесены удары по мирным жителям или что гражданские лица были целью, не соответствуют действительности". "Вооруженные силы Турции принимают все меры, чтобы не нанести вред мирным жителям, и проявляют предельную чувствительность в этом вопросе", - отмечается в заявлении.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее в воскресенье заявил, что "хозяева Джараблуса начали возвращаться жить в город". "Мы окажем любую помощь каждому, кто захочет вернуться. Мы всем, чем нужно, помогли ССА, и она провела операцию", - сказал он, выступая в городе Газиантеп. Эрдоган также подчеркнул, что Турция "не склонится перед террористами" из ИГ или курдских группировок, "сокрушит их и достанет отовсюду".

В связи с недавним крупным терактом в Газиантепе, унесшим жизни 54 человек, Эрдоган напомнил о желании части турецкого общества вернуть смертную казнь. Дискуссия об этом разгорелась после попытки путча 15 июля и вновь активизировалась из-за недавних атак курдских боевиков.

"Решение об этом принимает наш парламент. Ему нужно его обсудить. Если такое решение (о возвращении практики смертной казни - прим. корр) поступит от депутатов ко мне, я его одобрю", - заявил президент.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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