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Мятежники в Йемене согласны возобновить переговоры, если Эр-Рияд прекратит бомбардировки

Международная панорама
28 августа, 23:20 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Василий Вавилин
"Высший политический совет рассмотрит любую инициативу, которая предусматривает прекращение агрессии, снятие блокады с йеменского народа и восстановление мира", - подчеркивается в сообщении хуситов
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 августа. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Шиитские мятежники-хуситы согласны возобновить переговоры с представителями йеменского правительства, возглавляемого президентом Абд Раббо Мансуром Хади, при условии, что аравийская коалиция, которая оказывает ему поддержку, прекратит бомбардировки. Об этом говорится в заявлении хуситов, опубликованном агентством SABA.

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"Высший политический совет (созданный мятежниками) рассмотрит любую инициативу, которая предусматривает прекращение агрессии, снятие блокады с йеменского народа и восстановление мира", - подчеркивается в сообщении.

Как стало известно в четверг по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств США и стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия), для урегулирования кризиса в Йемене был разработан новый план. Госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри заявил, что эта инициатива "в первую очередь подразумевает создание правительства национального единства, вывод сил хуситов из (столицы страны) Саны и других регионов и передачу ими тяжелого вооружения, в том числе баллистических ракет, третьей стороне".

"Правительство готово положительно отреагировать на любые мирные предложения, в частности оно приветствует результаты встречи в Джидде, в которой участвовали главы внешнеполитических ведомств США и стран (Персидского) залива", - в свою очередь подчеркнули в йеменском руководстве.

Предыдущий раунд консультаций между правительством и мятежниками завершился в Кувейте 6 августа. Дискуссии продолжались более трех месяцев, если не считать двухнедельный перерыв в начале июля. Ожидается, что в следующий раз стороны соберутся в начале сентября, однако ни точная дата, ни новая площадка пока не определены.

Военная операция в Йемене

Противостояние между йеменскими властями и хуситами активизировалось в августе 2014 года. В январе 2015 года мятежники захватили Сану, а в наиболее активную фазу конфликт перешел с вмешательством в него в марте 2015 года Саудовской Аравии и ее региональных союзников. По данным ООН, в результате боевых действий с марта 2015 года погибли более 3,7 тысячи мирных жителей, свыше 6,5 тысячи получили ранения.

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