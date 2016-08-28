Мятежники в Йемене согласны возобновить переговоры, если Эр-Рияд прекратит бомбардировки

ФК "Спартак" обыграл "Анжи" и вышел на первое место в чемпионате РоссииСпорт 28 августа, 23:26
Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций САРПолитика 28 августа, 23:12
В Торонто прошла массовая акция в поддержку российских паралимпийцевСпорт 28 августа, 22:56
Аятолла Хаменеи обвинил США в попытке помешать Ирану получить российские ЗРК С-300Международная панорама 28 августа, 22:29
Глава МВД Франции считает, что не следует запрещать ношение буркиниМеждународная панорама 28 августа, 22:07
В наводнениях на востоке Индии погибли 156, пострадали около 1,4 млн человекПроисшествия 28 августа, 21:29
ФК "Локомотив" обыграл "Краснодар" в первом матче после возвращения тренера СеминаСпорт 28 августа, 21:15
Менеджер кампании Трампа: магнат будет относиться к мигрантам честно и гуманноМеждународная панорама 28 августа, 21:12
Бывший советник Обамы назвал Трампа клиническим психопатомМеждународная панорама 28 августа, 20:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 августа. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Шиитские мятежники-хуситы согласны возобновить переговоры с представителями йеменского правительства, возглавляемого президентом Абд Раббо Мансуром Хади, при условии, что аравийская коалиция, которая оказывает ему поддержку, прекратит бомбардировки. Об этом говорится в заявлении хуситов, опубликованном агентством SABA.
"Высший политический совет (созданный мятежниками) рассмотрит любую инициативу, которая предусматривает прекращение агрессии, снятие блокады с йеменского народа и восстановление мира", - подчеркивается в сообщении.
Как стало известно в четверг по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств США и стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия), для урегулирования кризиса в Йемене был разработан новый план. Госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри заявил, что эта инициатива "в первую очередь подразумевает создание правительства национального единства, вывод сил хуситов из (столицы страны) Саны и других регионов и передачу ими тяжелого вооружения, в том числе баллистических ракет, третьей стороне".
"Правительство готово положительно отреагировать на любые мирные предложения, в частности оно приветствует результаты встречи в Джидде, в которой участвовали главы внешнеполитических ведомств США и стран (Персидского) залива", - в свою очередь подчеркнули в йеменском руководстве.
Предыдущий раунд консультаций между правительством и мятежниками завершился в Кувейте 6 августа. Дискуссии продолжались более трех месяцев, если не считать двухнедельный перерыв в начале июля. Ожидается, что в следующий раз стороны соберутся в начале сентября, однако ни точная дата, ни новая площадка пока не определены.
Противостояние между йеменскими властями и хуситами активизировалось в августе 2014 года. В январе 2015 года мятежники захватили Сану, а в наиболее активную фазу конфликт перешел с вмешательством в него в марте 2015 года Саудовской Аравии и ее региональных союзников. По данным ООН, в результате боевых действий с марта 2015 года погибли более 3,7 тысячи мирных жителей, свыше 6,5 тысячи получили ранения.