Лидер Южной Кореи планирует использовать поездки в РФ и Лаос для усиления давления на КНДР

СЕУЛ, 29 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Президент Республики Корея Пак Кын Хе планирует использовать свое предстоящее зарубежное турне, в том числе поездку в Россию, для усиления давления на КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По его данным, южнокорейский лидер посетит 2-3 сентября Владивосток, где пройдет Восточный экономический форум, а 6-8 сентября примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатском саммите в Лаосе.

Пак Кын Хе, в частности, заявила, что "в ходе визита в Россию и Лаос и предстоящих встреч с другими лидерами намерена обсудить направления сотрудничества в развитии Дальнего Востока, а также сконцентрироваться на усилении давления на Северную Корею, чтобы заставить ее выполнять резолюции СБ ООН".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как КНДР 6 января провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В ответ Совбез принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна, которую в КНДР не признали.

Очередной виток напряженности связан с запуском 24 августа баллистической ракеты с северокорейской подводной лодки. Совбез ООН резко осудил этот шаг и призвал воздержаться от подобных действий, подчеркнув, что пуск ракеты стал нарушением сразу шести резолюций СБ ООН. Пхеньян вновь отверг это заявление.