Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидер Южной Кореи планирует использовать поездки в РФ и Лаос для усиления давления на КНДР

Международная панорама
29 августа, 6:50 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Пак Кын Хе заявила, что намерена "сконцентрироваться на усилении давления на Северную Корею, чтобы заставить ее выполнять резолюции СБ ООН"
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 29 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Президент Республики Корея Пак Кын Хе планирует использовать свое предстоящее зарубежное турне, в том числе поездку в Россию, для усиления давления на КНДР. Об этом сообщает  агентство Yonhap.

Читайте также новости по теме:
Ситуация на Корейском полуострове
© AP Photo/Ahn Young-joon
Пентагон: пуск ракеты КНДР не представлял угрозы США
Япония заявила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Южная Корея и США приступили к совместным маневрам Ulchi Freedom Guardian

По его данным, южнокорейский лидер посетит 2-3 сентября Владивосток, где пройдет Восточный экономический форум, а 6-8 сентября примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатском саммите в Лаосе.

Пак Кын Хе, в частности, заявила, что "в ходе визита в Россию и Лаос и предстоящих встреч с другими лидерами намерена обсудить направления сотрудничества в развитии Дальнего Востока, а также сконцентрироваться на усилении давления на Северную Корею, чтобы заставить ее выполнять резолюции СБ ООН".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как КНДР 6 января провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В ответ Совбез принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна, которую в КНДР не признали.

Очередной виток напряженности связан с запуском 24 августа баллистической ракеты с северокорейской подводной лодки. Совбез ООН резко осудил этот шаг и призвал воздержаться от подобных действий, подчеркнув, что пуск ракеты стал нарушением сразу шести резолюций СБ ООН. Пхеньян вновь отверг это заявление.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Республика Корея Восточный экономический форум 2016
Персоны
Пак Кын Хе
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
8
СМИ: число жертв взрыва на юге Турции возросло до 50 человек
4
Правительство США готово оказать властям Милуоки помощь в связи с беспорядками
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве ночью стартует вторая волна сноса самостроев
2
В США скончался последний Герой Советского Союза, проживавший на территории страны
3
Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огонь
4
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
5
СМИ: поместье, купленное бизнесменом Рыболовлевым у Трампа за $95 млн, пошло под снос
6
На востоке Москвы на пешеходном переходе мотоциклист сбил женщину
7
В Торонто прошла массовая акция в поддержку российских паралимпийцев
Темы дня
Реклама