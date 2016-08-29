Правительство Японии: Синдзо Абэ и Владимир Путин встретятся на полях ВЭФ

ТОКИО, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на полях второго Восточного экономического форума (ВЭФ), который открывается во Владивостоке на текущей неделе. Об этом сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Переговоры на высшем уровне пройдут во Владивостоке в рамках экономического форума, - сказал он. - Думаю, что на встрече будет обсуждаться широкий спектр вопросов японско- российских отношений, включая возможный предстоящий визит президента Путина в Японию". Суга также отметил готовность японской стороны вести "позитивный, устремленный в будущее диалог" с Москвой по проблеме заключения мирного договора.

Говоря о плане из восьми пунктов, который Абэ предложил Путину во время встречи 6 мая в Сочи, Суга выразил мнение, что и "этот вопрос будет в деталях обсуждаться" на предстоящей встрече лидеров двух стран.

После встречи в Сочи Суга заявил, что Абэ примет участие во втором ВЭФ, который состоится во Владивостоке 2-3 сентября. Он также отметил, что там пройдут очередные переговоры на высшем уровне между лидерами двух стран.

В начале текущего месяца пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил предстоящую встречу Путина и Абэ в рамках экономического форума во Владивостоке.