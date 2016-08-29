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Правительство Японии: Синдзо Абэ и Владимир Путин встретятся на полях ВЭФ

Международная панорама
29 августа, 7:05 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
В начале августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил предстоящую встречу Путина и Абэ в рамках экономического форума во Владивостоке
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ТОКИО, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на полях второго Восточного экономического форума (ВЭФ), который открывается во Владивостоке на текущей неделе. Об этом  сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Переговоры на высшем уровне пройдут во Владивостоке в рамках экономического форума, - сказал он. - Думаю, что на встрече будет обсуждаться широкий спектр вопросов японско- российских отношений, включая возможный предстоящий визит президента Путина в Японию". Суга также отметил готовность японской стороны вести "позитивный, устремленный в будущее диалог" с Москвой по проблеме заключения мирного договора.

Говоря о плане из восьми пунктов, который Абэ предложил Путину во время встречи 6 мая в Сочи, Суга выразил мнение, что и "этот вопрос будет в деталях обсуждаться" на предстоящей встрече лидеров двух стран.

После встречи в Сочи Суга заявил, что Абэ примет участие во втором ВЭФ, который состоится во Владивостоке 2-3 сентября. Он также отметил, что там пройдут очередные переговоры на высшем уровне между лидерами двух стран.

В начале текущего месяца пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил предстоящую встречу Путина и Абэ в рамках экономического форума во Владивостоке.

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Восточный экономический форум 2015
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
Страны
Япония Россия
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