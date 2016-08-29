Глава МИД Австралии сообщила об освобождении похищенной в Афганистане австралийки

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СИДНЕЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Австралийка Керри Джейн Уилсон, похищенная в апреле нынешнего года в Афганистане, освобождена. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.
"Керри Джейн Уилсон освобождена и находится в безопасности", - говорится в распространенном сообщении главы австралийского МИД.
"В целях защиты других похищенных и уменьшения риска похищений людей в Афганистане и других странах правительство не будет комментировать обстоятельства ее освобождения", - отметила министр.
60-летняя Керри Джейн Уилсон жила и работала в Афганистане последние 20 лет. 28 апреля она была похищена неизвестными, ворвавшимися в офис гуманитарной организации в Джелалабаде.