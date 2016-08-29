Интерпол объявил в розыск почти 1,5 тыс. граждан Украины

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КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Интерпол объявил в розыск почти 1,5 тыс. украинских граждан.
Об этом в интервью украинскому изданию "Сегодня" сообщил глава рабочего аппарата Интерпола на Украине Василий Неволя.
"На сегодняшний день в розыск по каналам Международной организации криминальной полиции объявлены почти 1500 украинских граждан. Точнее - 1493. Из них "красные карточки" (предполагает арест и выдачу разыскиваемого) выставлены примерно на 1200 лиц", - сообщил он, отметив что "это довольно много" в сравнении с гражданами других стран.
Он также пояснил, что Интерпол заблокировал доступ к файлу экс-президента Украины Виктора Януковича, и его международный розыск не осуществляется. "Перемещаться он вправе, но это не значит, что свободно. Любая страна могла внести эту фамилию в свои внутренние учеты. И при пересечении границы Януковича могут задержать", - сказал Неволя.
В настоящее время, как рассказал Неволя, разыскиваются бывшие чиновники времен Януковича, в частности, Сергей Арбузов, Андрей и Сергей Клюевы, Эдуард Ставицкий, Сергей Курченко, Игорь Соркин, а также сын экс-президента Александр Янукович.