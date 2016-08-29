Власти Сирии открыли около 200 пунктов раздачи питьевой воды в Алеппо

Энергетики устранили более 20 аварий, которые произошли из-за урагана на УралеНовости Урала 29 августа, 9:41
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в ЮгреНовости Урала 29 августа, 9:07
Аксенов поддержал идею проведения в Крыму соревнований для паралимпийцевСпорт 29 августа, 9:05
Интерпол объявил в розыск почти 1,5 тыс. граждан УкраиныМеждународная панорама 29 августа, 9:03
Правозащитники сообщили об освобождении 13 узников тайной тюрьмы СБУМеждународная панорама 29 августа, 8:43
Первая платная парковка появится в Новосибирске в декабре 2016 годаСибирь 29 августа, 8:37
ВЦИОМ: интерес россиян к политике возрастает с приближением выборов в ГосдумуПолитика 29 августа, 8:14
Военнослужащие РФ из "Градов" уничтожили командный пункт "противника" в горах ТаджикистанаАрмия и ОПК 29 августа, 8:08
Зубков: олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков завершил карьеру спортсменаСпорт 29 августа, 8:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АЛЕППО, 29 августа. /ТАСС/. Сирийские власти стараются не допустить гуманитарной катастрофы в Алеппо. После того, как радикалы захватили один из центральных водозаборов Евфрата - реку Куэйк, она обмелела. Террористы пытаются взять город измором, но сирийские власти обеспечивают бесперебойные поставки питьевой воды в город.
Только в западном Алеппо власти открыли около 200 пунктов раздачи воды.
"С тех пор, как террористы перерезали водоснабжение из реки Евфрат и в районе Дамаска, правительство Сирии с помощью международных гуманитарных организаций открыло в западном Алеппо около двухсот пунктов раздачи воды. Но сейчас работает около 120, остальные будут задействованы по мере необходимости", - рассказал российским журналистам глава центра по обеспечению города водой Абдул Азиз аль-Бейн. Всего в городе пробурено свыше тысячи скважин, и пока, к счастью, здесь удается избежать дефицита питьевой воды.
Нет перебоев и с поставкой в Алеппо продовольствия, в городе работают десятки гуманитарных организаций. Один из крупнейших гуманитарных центров открыт правительственной организацией Аль-Ихсан в мечети Абу Ханифа ан-Нуаман. Ежедневно сюда доставляют тонны грузов с продовольствием, оплаченным правительством и меценатами.