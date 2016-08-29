Власти Сирии открыли около 200 пунктов раздачи питьевой воды в Алеппо

АЛЕППО, 29 августа. /ТАСС/. Сирийские власти стараются не допустить гуманитарной катастрофы в Алеппо. После того, как радикалы захватили один из центральных водозаборов Евфрата - реку Куэйк, она обмелела. Террористы пытаются взять город измором, но сирийские власти обеспечивают бесперебойные поставки питьевой воды в город.

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Только в западном Алеппо власти открыли около 200 пунктов раздачи воды.

"С тех пор, как террористы перерезали водоснабжение из реки Евфрат и в районе Дамаска, правительство Сирии с помощью международных гуманитарных организаций открыло в западном Алеппо около двухсот пунктов раздачи воды. Но сейчас работает около 120, остальные будут задействованы по мере необходимости", - рассказал российским журналистам глава центра по обеспечению города водой Абдул Азиз аль-Бейн. Всего в городе пробурено свыше тысячи скважин, и пока, к счастью, здесь удается избежать дефицита питьевой воды.

Нет перебоев и с поставкой в Алеппо продовольствия, в городе работают десятки гуманитарных организаций. Один из крупнейших гуманитарных центров открыт правительственной организацией Аль-Ихсан в мечети Абу Ханифа ан-Нуаман. Ежедневно сюда доставляют тонны грузов с продовольствием, оплаченным правительством и меценатами.