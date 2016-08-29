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Число жертв теракта в Йемене достигло 15 человек

Международная панорама
29 августа, 9:11 дата обновления: 29 августа, 9:37 UTC+3 КАИР КАИР 29, августа. /ТАСС
По данным источников в службах безопасности, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с группой призывников йеменской армии
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КАИР, 29 августа. /ТАСС/. Число жертв теракта в крупнейшем городе юга Йемена Адене возросло до 15 человек. Такую информацию приводит агентство Reuters.

Ранее сообщалось об 11 погибших. По данным источников в службах безопасности, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с группой призывников йеменской армии.
Город Аден был объявлен временной столицей силами, верными президенту Йемена Абд Раббо Мансуру Хади.

Вооруженный конфликт между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами продолжается в стране с августа 2014 года, однако в наиболее активную фазу он перешел со вторжением в марте 2015 года так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия в поддержку Абд Раббо Мансура Хади. Это привело к эскалации напряженности на саудовско-йеменской границе, откуда практически ежедневно поступают сообщения об обстрелах и бомбардировках.

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