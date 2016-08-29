Число жертв теракта в Йемене достигло 15 человек

Энергетики устранили более 20 аварий, которые произошли из-за урагана на УралеНовости Урала 29 августа, 9:41
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в ЮгреНовости Урала 29 августа, 9:07
Аксенов поддержал идею проведения в Крыму соревнований для паралимпийцевСпорт 29 августа, 9:05
Интерпол объявил в розыск почти 1,5 тыс. граждан УкраиныМеждународная панорама 29 августа, 9:03
Правозащитники сообщили об освобождении 13 узников тайной тюрьмы СБУМеждународная панорама 29 августа, 8:43
Первая платная парковка появится в Новосибирске в декабре 2016 годаСибирь 29 августа, 8:37
ВЦИОМ: интерес россиян к политике возрастает с приближением выборов в ГосдумуПолитика 29 августа, 8:14
Военнослужащие РФ из "Градов" уничтожили командный пункт "противника" в горах ТаджикистанаАрмия и ОПК 29 августа, 8:08
Зубков: олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков завершил карьеру спортсменаСпорт 29 августа, 8:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 29 августа. /ТАСС/. Число жертв теракта в крупнейшем городе юга Йемена Адене возросло до 15 человек. Такую информацию приводит агентство Reuters.
Ранее сообщалось об 11 погибших. По данным источников в службах безопасности, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с группой призывников йеменской армии.
Город Аден был объявлен временной столицей силами, верными президенту Йемена Абд Раббо Мансуру Хади.
Вооруженный конфликт между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами продолжается в стране с августа 2014 года, однако в наиболее активную фазу он перешел со вторжением в марте 2015 года так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия в поддержку Абд Раббо Мансура Хади. Это привело к эскалации напряженности на саудовско-йеменской границе, откуда практически ежедневно поступают сообщения об обстрелах и бомбардировках.