Шведская полиция применила оружие в отношении беженца, устроившего драку в приюте

Первые чартерные рейсы из России в Турцию отправятся 4-5 сентябряЭкономика и бизнес 29 августа, 11:35
Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в ПодмосковьеПроисшествия 29 августа, 11:35
Трубач в течение недели будет будить жителей Томска игрой на крыше филармонииСибирь 29 августа, 11:17
Бывший топ-менеджер ФСК ЕЭС Гончаров арестован до 26 октябряПроисшествия 29 августа, 11:10
Школы новосибирской области получат 48 новых автобусов за 76 млн руб.Сибирь 29 августа, 11:07
Алексей Дюмин: повышение престижа рабочих специальностей – одна из приоритетных задачНовости партнеров 29 августа, 11:02
"Мостотрест" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 5 раз - до 476 млн руб.Транспорт 29 августа, 10:50
Электронный дискаунтер "Ситилинк" открыл магазин в НовосибирскеНовости партнеров 29 августа, 10:38
Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершенаПолитика 29 августа, 10:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Беженец был ранен в ногу в приюте для мигрантов в городе Вестервик южной провинции Кальмар после того, как полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие для прекращения драки с участием постояльцев. Об этом сообщает телеканал CVT.
50-летний мужчина доставлен в больницу, его прооперировали. Мигранта подозревают в нападении при отягчающих обстоятельствах на представителей власти. Сообщается, что он угрожал полиции неким колющим предметом, поэтому патруль был вынужден применить оружие.
В настоящее время пострадавший остается в больнице. "Мы допросим его, когда это будет возможно", - отметила представитель пресс-службы местной полиции Майя Форстениус.
Сообщается, что по этому делу задержан еще один мигрант, его также подозревают в нападении при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура выясняет, насколько было обосновано применение оружия в этой ситуации.