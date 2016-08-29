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Шведская полиция применила оружие в отношении беженца, устроившего драку в приюте

Международная панорама
29 августа, 10:57 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Мигранта подозревают в нападении при отягчающих обстоятельствах на представителей власти
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СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Беженец был ранен в ногу в приюте для мигрантов в городе Вестервик южной провинции Кальмар  после того, как полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие для прекращения драки с участием постояльцев. Об этом сообщает телеканал CVT.

50-летний мужчина доставлен в больницу, его прооперировали. Мигранта подозревают в нападении при отягчающих обстоятельствах на представителей власти. Сообщается, что он угрожал полиции неким колющим предметом, поэтому патруль был вынужден применить оружие.

В настоящее время пострадавший остается в больнице. "Мы допросим его, когда это будет возможно", - отметила представитель пресс-службы местной полиции Майя Форстениус.

Сообщается, что по этому делу задержан еще один мигрант, его также подозревают в нападении при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура выясняет, насколько было обосновано применение оружия в этой ситуации.

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