Военные Южной Кореи выбрали три новых места для размещения комплекса ПРО THAAD

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СЕУЛ, 29 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Министерство национальной обороны Республики Корея подобрало три альтернативных плацдарма для развертывания американского комплекса ПРО THAAD. Об этом сообщил на брифинге в Сеуле представитель военного ведомства.
"После консультаций с местными властями мы выбрали три новых места, где могут быть размещены батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК)", - отметил он. По словам военного, в Минобороны пришли к выводу, что изначальный вариант базирования в уезде Сончжу признан неудачным, поскольку находится слишком близко к жилым зданиям.
"Новые места - это площадки в уездах Чончжон, Кымсу и Сурюн, которые находятся в безлюдных районах", - отметил представитель Минобороны. Он сообщил, что военные Южной Кореи и США совместно рассмотрят новые варианты на основе шести критериев, которые включают в себя эффективность работы комплекса, безопасность периметра, стоимость и длительность строительства и ряд других параметров.
Жители уезда Сончжу, где изначально должен был разместиться комплекс THAAD, выступили с резкими протестами против этого. По их мнению, электромагнитное излучение радара ЗРК опасно для здоровья людей и губительно скажется на урожае дынь, которыми славится этот сельскохозяйственный регион.