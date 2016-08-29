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Алжирская армия обнаружила и уничтожила схроны террористов на севере страны

Международная панорама
29 августа, 19:59 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
Благодаря политике гражданского согласия, проводимой президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, уровень насилия в последние годы удалось заметно снизить
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РАБАТ, 29 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Подразделения правительственной армии Алжира в ходе серии операций обнаружили и уничтожили схроны террористов в районе населенного пункта Херрата (провинция Бежайя на севере страны). Об этом сообщает Министерство национальной обороны североафриканской республики.

Кроме того, говорится в коммюнике ведомства, военнослужащие нашли самодельные мины, изготовленные террористами, в провинциях Айн-Дефла (север Алжира) и Джиджель (северо-восток).

Ранее в текущем месяце многочисленные тайники и схроны боевиков были обнаружены армейскими подразделениями в провинциях Тизи-Узу (северо-восток страны) и Бумердес (север), в районе города Таманрассет (крайний юг). В них террористы прятали стрелковое оружие, самодельные бомбы, взрывчатые материалы и другие предметы и вещества, предназначенные для осуществления диверсий.

С проблемой терроризма Алжир столкнулся в конце минувшего века, когда в 1992 году начался вооруженный конфликт между властями и радикальными исламистскими группировками. Поводом для него стала отмена результатов парламентских выборов, победу на которых одержали партии исламского толка. В ответ исламисты развязали террористическую войну, жертвами которой за время противостояния стали свыше 200 тысяч человек.

Благодаря политике гражданского согласия, проводимой президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, уровень насилия в последние годы удалось заметно снизить. Одобренная на референдуме в сентябре 2005 года Хартия за мир и национальное примирение в целом положила конец кровопролитному конфликту. Тем не менее, вооруженные нападения исламистов все еще происходят в различных регионах страны. Так, по итогам 2015 года структурами безопасности Алжира было уничтожено 157 террористов.

В настоящее время алжирские органы безопасности сосредоточили усилия на нейтрализации угроз, исходящих как от вооруженных группировок, действующих внутри страны, так и экстремистских движений, развернувших базы в обширной зоне африканского Сахеля и Сахары.

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