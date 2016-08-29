СМИ: между ВМС США и Ирана в Персидском заливе с начала года произошло 30 инцидентов

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Тридцать инцидентов с участием кораблей ВМС США и Ирана произошло с начала текущего года в Персидском заливе, при этом за первые шесть месяцев зарегистрировано 19 таких происшествий. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Fox News.

Представители американских ВМС охарактеризовали эти инциденты как результат "небезопасных и непрофессиональных действий". "В первой половине нынешнего года произошло в два раза больше таких инцидентов - небезопасных и непрофессиональных, - чем в первое полугодие прошлого года, - отметил представитель американской администрации. - Это тревожная тенденция, и она сохраняется во втором полугодии".

По сведениям Fox News, четыре инцидента между боевыми кораблями США и Ирана произошли на минувшей неделе. Во время одного из них американский патрульный корабль "Шквал" при сближении с иранскими катерами на дистанцию менее 200 метров произвел несколько предупредительных выстрелов в воду из крупнокалиберного пулемета.