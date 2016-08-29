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СМИ: экс-премьер Португалии одержал победу в третьем раунде выборов генсека ООН

Международная панорама
29 августа, 23:40 UTC+3
Материал из 1 страницы

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш сохранил за собой лидерство среди кандидатов на пост генерального секретаря ООН после третьего предварительного голосования, состоявшегося в понедельник в Совете Безопасности Всемирной организации. Об этом сообщило агентство AFP.

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