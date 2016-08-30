МО Южной Кореи: КНДР может принять на вооружение баллистические ракеты подлодок

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СЕУЛ, 30 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР может уже в этом году объявить о принятии на вооружение баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Как сообщает газета "Тона ильбо", об этом заявил министр национальной обороны Республики Корея Хан Мин Гу в докладе парламентскому комитету по вопросам обороны.
"Пхеньяну еще предстоит оценить операционные возможности подводных лодок и провести как минимум одно ракетное испытание для гарантии стабильности достигнутого прогресса в разработке БРПЛ, - отметил он. - Однако Пхеньян может опустить все эти процедуры и объявить о принятии БРПЛ на вооружение".
Ранее южнокорейские военные говорили о том, что на разработку действующих БРПЛ у КНДР уйдет от одного года до трех лет.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как КНДР 6 января провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В ответ Совбез принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна, которую в КНДР не признали.
Очередной виток напряженности связан с запуском 24 августа баллистической ракеты с северокорейской подводной лодки. Совбез ООН резко осудил этот шаг и призвал воздержаться от подобных действий, подчеркнув, что пуск стал нарушением сразу шести резолюций СБ ООН. Пхеньян вновь отверг это заявление.