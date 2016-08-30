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СМИ: КНДР может создать ракеты наземного базирования на основе испытанной недавно БРПЛ

Международная панорама
30 августа, 7:51 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Южнокорейский телеканал утверждает, что в связи с успешным испытанием БРПЛ Республике Корея может понадобиться еще один американский ЗРК THAAD
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СЕУЛ, 30 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР может создать новые ракеты наземного базирования на основе удачно испытанной недавно баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ) типа KN-11. Об этом сообщил южнокорейский телеканал KBS.

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По его данным, "в KN-11 используется твердое топливо, что обеспечивает короткое время подготовки к пуску, и поэтому их размещение на земле повысит гибкость ракетных сил" КНДР. Это, в свою очередь, усугубит напряженность на Корейском полуострове, отмечается в репортаже.

Телеканал также сообщает, что успешное испытание Севером БРПЛ ставит под вопрос целесообразность размещения в Южной Корее лишь одного зенитного ракетного комплекса США THAAD. "Поскольку ракеты могут быть запущены с подводной лодки, они будут невидимы для радара THAAD, нацеленного на материковую часть КНДР", - подчеркивает телеканал, отмечая, что для обнаружения морских пусков необходимо нахождение в Южной Корее как минимум двух таких комплексов.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как КНДР 6 января провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В ответ Совбез принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна, которую в КНДР не признали.

Очередной виток напряженности связан с запуском 24 августа баллистической ракеты с северокорейской подводной лодки. Совбез ООН резко осудил этот шаг и призвал воздержаться от подобных действий, подчеркнув, что пуск стал нарушением сразу шести резолюций СБ ООН. Пхеньян вновь отверг это заявление.

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