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На западе Австралии произошли столкновения аборигенов с полицией

Международная панорама
30 августа, 10:28 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ
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СИДНЕЙ, 30 августа. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Судебный процесс над 55-летним Марком Уильямом Доннелли, проходивший в городке Калгурли (штат Западная Австралия), был прерван из-за массовых протестов аборигенов.

Об этом сообщила телекомпания ABC.

Доннелли обвиняется в непредумышленном убийстве 14-летнего подростка. Коренные жители считают, что это преступление было совершено на расовой почве.

Разъяренные аборигены атаковали здание суда, пытаясь их сдержать, полиция применила слезоточивый газ. В ходе столкновений несколько протестующих и по меньшей мере один полицейский получили ранения.

Представитель полиции штата Западная Австралия сообщил, что судебный процесс будет перенесен в Перт и возобновится в среду.

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