Власти Норвегии планируют выслать до 15 тыс. просителей убежища, прибывших в 2015 году

ОСЛО, 30 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Власти Норвегии допускают, что им придется выслать из страны до 15 тыс. просителей убежища, въехавших на территорию скандинавского королевства в 2015 году. Об этом сообщила во вторник Норвежская вещательная корпорация (NRK).

В прошлом году в Норвегии были поданы 31 тыс. прошений о предоставлении убежища, в то время как в предыдущие несколько лет эта цифра не превышала 10 тыс. По оценкам главы норвежского Управления по делам иммиграции (УДИ) Фруде Форфанга, слова которого приводит NRK, удовлетворено будет около половины прошений. От 12 до 15 тыс. человек, получив отказ от УДИ, будут возвращены на родину или в те страны, откуда они приехали в Норвегию.

"Вопрос о том, как добиться возвращения большинства из них, добровольного или принудительного, будет одним из основных на повестке дня УДИ, - отмечает Форфанг. - Из опыта мы знаем, что это будет сложно. Выдворение из страны тех, кто не имеет права находиться в Норвегии, давно является для нас одной из приоритетных задач. Ее важность увеличивается по мере того, как число таких людей растет".

УДИ, министерство юстиции и МИД Норвегии сейчас согласовывают условия возвращения несостоявшихся беженцев с властями их родных стран. Часть просителей убежища уже удалось выслать из Норвегии, однако УДИ и полиции неизвестно текущее местонахождение тысяч прошлогодних мигрантов. Часть из них, как предполагает Форфанг, уже покинули Норвегию, однако могут вернуться в страну.

По данным УДИ, в 2015 году в Норвегию прибыло 10,5 тыс. человек, называющих себя сирийцами, 7 тыс. граждан Афганистана, 3 тыс. выходцев из Эритреи, 3 тыс. иракцев и 1,3 тыс. иранцев. В первом полугодии 2016 года число прошений оказалось рекордно низким - всего 1678. Это на 64% меньше по сравнению с первыми шестью месяцами 2015 года, в последний раз столь низкие цифры наблюдались в 1997 году.

Как полагают эксперты, совокупный эффект дают географическое положение Норвегии, меры погранконтроля, введенные сразу тремя государствами-соседями: Данией, Норвегией и Швецией, а также ужесточение иммиграционного законодательства во всех трех скандинавских странах. Сделка, заключенная между ЕС и Турцией, также идет на пользу не входящей в Евросоюз Норвегии, которая пока не присоединилась к соглашению с Анкарой.

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