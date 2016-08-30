Пхеньян осудил Сеул за выпуск фильмов конфронтационного характера

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ПХЕНЬЯН, 30 августа. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Представитель Союза кинематографистов КНДР (СКК) выступил с заявлением с резкой критикой в адрес южнокорейских властей, которые "тратят деньги налогоплательщиков на массовое производство фильмов, оскорбляющих достоинство народной республики и способствующих усилению конфронтации между соотечественниками Севера и Юга".
Как отмечается в заявлении, в последнее время на экраны Республики Корея выходят такие "заказные" и "оправдывающие военные провокации, агрессию против КНДР" киноленты, как "Высадка десанта в Инчхоне". По данным СКК, южнокорейский режим, несмотря на протесты, "настаивает на обязательном показе таких пропагандистских фильмов в главных кинотеатрах страны".
В Пхеньяне полагают, что такая политика доводит межкорейские отношения до "катастрофического состояния". Местные кинематографисты в свою очередь подвергли критике Сеул за увеличение квоты на прокат западных кинолент, что приводит "к еще большему подавлению корейской культуры, лишению нации ее самобытности, на смену чему приходят американизация, японизация, вестернизация".
Ранее, в период нормализации отношений между КНДР и Республикой Корея, произошедшей после подписания совместной декларации от 15 июня 2000 года, деятели кинематографа двух сторон быстро нашли друг с другом общий язык и наладили сотрудничество. В частности, был создан мультфильм "Принцесса Чан". Повествование сугубо аполитично - это корейская народная сказка про маленькую девочку, которая отправляется в дальнее путешествие, чтобы вернуть зрение своему отцу. Выход мультика на экраны в Пхеньяне приурочили к очередной годовщине освобождения Кореи от японского колониального правления. Правда, его "северную" версию озвучили отдельно: представители КНДР заявили, что акцент и многие слова, используемые актерами с Юга, будут непонятны жителям народной республики.
После прихода к власти в 2008 году южнокорейского президента Ли Мен Бака, который начал проводить в отношении Севера жесткий курс из-за ракетно-ядерной программы Пхеньяна, в межкорейских отношениях, в том числе в области культуры, наступил резкий спад. В КНДР подчеркивают, что нынешний лидер Республики Корея Пак Кын Хе продолжает проводить ту же политику, что и ее предшественник.