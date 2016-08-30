СМИ: у президентского дворца в Сомали произошел мощный взрыв

РАБАТ, 30 августа. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел рядом с резиденцией президента в Могадишо, столице Сомали.

Об этом сообщило агентство Reuters.

"Заминированный автомобиль взорвался рядом с президентским дворцом. Два отеля напротив него частично разрушены", - цитирует агентство офицера полиции.

По меньшей мере пять военнослужащих погибли.