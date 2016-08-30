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СМИ: у президентского дворца в Сомали произошел мощный взрыв

Международная панорама
30 августа, 12:15 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 30, августа. /ТАСС
Вслед за взрывом началась стрельба
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РАБАТ, 30 августа. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел рядом с резиденцией президента в Могадишо, столице Сомали.

Об этом сообщило агентство Reuters.

"Заминированный автомобиль взорвался рядом с президентским дворцом. Два отеля напротив него частично разрушены", - цитирует агентство офицера полиции.

По меньшей  мере пять военнослужащих погибли.

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