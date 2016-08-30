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Еврокомиссар: вступление Турции в ЕС маловероятно, пока президентом остается Эрдоган

Международная панорама
30 августа, 12:40 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 30, августа. /ТАСС
Ранее еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер также высказывал мнение, что решение об отмене визового режима для граждан Турции не будет принято в этом году
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БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Вступление Турции в состав Евросоюза маловероятно до тех пор, пока президентом этой страны остается Реджеп Тайип Эрдоган. Такое мнение высказал еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер.

"Вероятно, этот вопрос (вступления Турции в состав ЕС) будет актуален в период после (президентства) Эрдогана", - приводит во вторник слова политика агентство Reuters. "Исходя из настоящего положения дел, присоединение (Турции к ЕС) будет невозможно как минимум до следующего десятилетия", - добавил он.

Ранее Эттингер также высказывал мнение, что решение об отмене визового режима для граждан Турции не будет принято в этом году. "Смертная казнь не совместима с нашими ценностями и договорами", - заявлял он в интервью газетам немецкой медиагруппы Funke. "Ни одна страна не может стать членом ЕС, если она вводит смертную казнь", - отметил Эттингер, говоря о намерении властей Турции рассмотреть вопрос о возвращении к смертной казни после попытки военного переворота.

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