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Бывший глава полиции Стамбула задержан по подозрению в связях с путчистами

Международная панорама
30 августа, 17:33 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 30, августа. /ТАСС
Власти Турции проводят чистки в рядах вооруженных сил, правоохранительных органов и госаппарата, увольняя и арестовывая предполагаемых сторонников путчистов
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АНКАРА, 30 августа. /ТАСС/. Турецкие власти  задержали бывшего главу управления полиции Стамбула Хюсейна Чапкина по подозрению в связях с движением мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого официальная Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота 15 июля. Об этом сообщило агентство Анадолу со ссылкой на источник в прокуратуре.

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Чапкин был взят под стражу в Чешме, пригороде города Измир на западе страны, и доставлен в Стамбул. В рамках того же расследования был арестован глава администрации одного из районов Стамбула, имя которого не называется.

Прокуратура Стамбула  выдала ордера на задержание 35 журналистов, заподозренных в связях с организацией Гюлена. Девять из них были в тот же день взяты под стражу в Анкаре, Стамбуле и Измите (северо-запад Турции). Восемнадцать журналистов, значащихся в списке, по данным спецслужб, бежали из страны, поиск еще восьмерых работников СМИ продолжается.

Власти Турции проводят чистки в рядах вооруженных сил, правоохранительных органов и госаппарата, увольняя и арестовывая предполагаемых сторонников путчистов. В результате были уволены около 80 тыс. человек, в том числе более 2,8 тыс. судей и прокуроров. Было закрыто более 4 тыс. компаний и организаций, связанных с движением Гюлена.

Около 40 тыс. человек были задержаны, половина из них остаются под стражей. 5 августа по подозрению в причастности к государственному перевороту в Турции был взят под стражу бывший губернатор Стамбула Авни Мутлу.

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