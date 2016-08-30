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СБ ООН оставил миротворцев на юге Ливана еще на один год

Международная панорама
30 августа, 17:57 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Соответствующая резолюция была принята единогласно
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ООН, 30 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН продлил на один год - до 31 августа 2017 года - полномочия Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), дислоцированных на юге страны и отслеживающих режим прекращения огня с Израилем. Соответствующая резолюция была принята единогласно.

В документе, принимаемом на ежегодной основе, члены Совбеза подтвердили приверженность территориальной целостности и суверенитету Ливанской Республики, а также призвали "все стороны соблюдать режим прекращения боевых действий" и не допускать "никаких нарушений "голубой линии", которая служит условной границей с Израилем. СБ вновь указал властям еврейского государства на необходимость ускорить вывод своей армии из поселка Гаджара, через который проходит эта черта.

Члены Совета высоко оценили "позитивную роль ВСООНЛ, присутствие которых вместе с Вооруженными силами Ливана позволило создать новую стратегическую обстановку" на юге страны, а также приветствовали усиление взаимодействия между миротворцами и ливанской армией. При этом в Совбезе указали на недопустимость нападений на ооновский персонал и призвали расследовать все подобные инциденты.

В августе 2006 года Совет Безопасности принял резолюцию 1701 о прекращении боевых действий в Ливане между Израилем и группировкой "Хезболлах", в результате которых, по данным ООН, погибли почти 1,2 тыс. человек и более 4 тыс. получили ранения. Ливанской экономике был нанесен ущерб в размере $3,6 млрд, были разрушены 80 мостов, 600 км дорог, 900 предприятий, рынков, фермерских хозяйств и коммерческих зданий.

Этот же документ санкционировал расширение полномочий и численность ВСООНЛ, которые были учреждены еще в 1978 году. В настоящее время в составе миротворческих сил насчитывается около 10,5 тыс. военнослужащих, а также 850 гражданских сотрудников.

С момента развертывания ВСООНЛ их потери составили 295 человек, в том числе 291 военнослужащий. В принятой  резолюции Совбез настоятельно призвал все стороны "неукоснительно придерживаться своего обязательства по обеспечению безопасности персонала ВСООНЛ", а также гарантировать свободу перемещения миротворцев для патрулирования буферной зоны.

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