Министр экономики Франции подал в отставку

ПАРИЖ, 30 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Министр экономики Франции Эмманюэль Макрон представил президенту страны Франсуа Олланду прошение об отставке. Об этом сообщил Елисейский дворец по итогам прошедшей встречи главы государства с министром.

Новым министром экономики назначен Мишель Сапен, который сохранит и занимаемый им пост министра финансов, сообщила администрация президента.

Слухи о том, что Макрон готовится покинуть состав французского правительства, возникли еще месяц назад. Весной этого года он создал собственное политическое движение "На марше" и на его митингах и собраниях практически выступал с предвыборной программой. В своих высказываниях в СМИ он практически не скрывал президентских амбиций.