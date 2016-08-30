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Министр экономики Франции подал в отставку

Международная панорама
30 августа, 18:23 дата обновления: 30 августа, 18:24 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Эмманюэль Макрон рассчитывает выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года
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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

© EPA/ETIENNE LAURENT

ПАРИЖ, 30 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Министр экономики Франции Эмманюэль Макрон представил президенту страны Франсуа Олланду прошение об отставке. Об этом сообщил Елисейский дворец по итогам прошедшей встречи главы государства с министром.

Новым министром экономики назначен Мишель Сапен, который сохранит и занимаемый им пост министра финансов, сообщила администрация президента.

Слухи о том, что Макрон готовится покинуть состав французского правительства, возникли еще месяц назад. Весной этого года он создал собственное политическое движение "На марше" и на его митингах и собраниях практически выступал с предвыборной программой. В своих высказываниях в СМИ он практически не скрывал президентских амбиций.

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