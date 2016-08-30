Министр экономики Франции подал в отставку

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ПАРИЖ, 30 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Министр экономики Франции Эмманюэль Макрон представил президенту страны Франсуа Олланду прошение об отставке. Об этом сообщил Елисейский дворец по итогам прошедшей встречи главы государства с министром.
Новым министром экономики назначен Мишель Сапен, который сохранит и занимаемый им пост министра финансов, сообщила администрация президента.
Слухи о том, что Макрон готовится покинуть состав французского правительства, возникли еще месяц назад. Весной этого года он создал собственное политическое движение "На марше" и на его митингах и собраниях практически выступал с предвыборной программой. В своих высказываниях в СМИ он практически не скрывал президентских амбиций.