США назначали награду за информацию о бывшем омоновце из Таджикистана, вступившем в ИГ

ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти США обещают награду в размере $3 млн за информацию, которая приведет к поимке бывшего командира отряда милиции особого назначения (ОМОН) Таджикистана полковника Гулмурода Халимова, примкнувшего в прошлом году к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.

По словам ее представителей, данная сумма будет выплачена за сведения, "которые помогут определить его местонахождение, арестовать и привлечь (Халимова) к суду". "Сейчас он член ИГ и занимается набором новых боевиков. В мае 2015 года в 10-минутном пропагандистском ролике он призвал к актам насилия против Соединенных Штатов, России и Таджикистана", - отмечают в Госдепе.

В ведомстве также напомнили, что 29 сентября 2015 года Халимов был включен в американские санкционные списки. Кроме того, на родине он объявлен в розыск.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье