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Пентагон: Турция не ослабляет поддержку США в Сирии, несмотря на разногласия по курдам

Международная панорама
30 августа, 18:54 дата обновления: 30 августа, 19:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
"Я не вижу какой-либо деградации поддержки", - заявил глава Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Джозеф Вотел
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ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Разногласия между Анкарой и Вашингтоном по поводу курдских вооруженных формирований в Сирии не привели к сокращению масштабов поддержки американской военной операции в этой арабской стране Турцией. Об этом сообщил  на брифинге для аккредитованных при Пентагоне журналистов глава Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Джозеф Вотел.

Как он отметил, Турция "продолжает решительно поддерживать" военную операцию США в Сирии. Речь идет, как уточнил американский военачальник, в первую очередь о "поддержке базирования коалиционных летательных аппаратов применительно к тому, откуда они действуют с территории Турции". "Я не вижу какой-либо деградации поддержки", - заверил Вотел, отвечая на прямой вопрос о взаимодействии США с Анкарой и курдами на фоне военной операции Турции в Сирии.

При этом Вотел, в сферу оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, подчеркнул, что США намерены и дальше полагаться в Сирии на поддержку и Турции, и курдов. И та, и другая сторона оказывают американским ВС "критически важное" содействие в Сирии, признал генерал.

Генерал также сообщил, что  США не испытывают никакой обеспокоенности по поводу угрозы нанесения Вооруженными силами Турции ударов по силам американского спецназа, занимающегося подготовкой вооруженных отрядов оппозиции в Сирии.

По его словам, Турция детально проинформирована о том, в каких именно районах Сирии действует спецназ Вооруженных сил США.

"Им (туркам - прим. ТАСС) прекрасно известно, где мы (американцы) находимся", - сказал по этому поводу командующий.

По словам Вотела, у ВС Турции есть "хорошая ситуационная осведомленность" о действиях спецназа США в Сирии. Возможность попадания американских военнослужащих в Сирии под огонь турецких ВС, которые действуют не только против террористических группировок, но и курдских вооруженных формирований в Сирии, "не является не терпящей отлагательства причиной обеспокоенности", признал американский военачальник. 

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