СМИ: предвыборный штаб Клинтон пытается раскопать компромат на Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Сотрудники предвыборного штаба Хилари Клинтон изучают прошлое Дональда Трампа, чтобы "уязвить его и пошатнуть его позиции" на предстоящих 26 сентября первых теледебатах кандидатов на пост президента США.

Как отметила газета The New York Times, советники Клинтон тщательно анализируют выступления Трампа, "составляют перечни его сильных и слабых сторон и отдельно отмечают те моменты, которые провоцировали его на резкую реакцию". По данным газеты, сотрудники предвыборного штаба также подыскивают человека, который мог бы имитировать Трампа при подготовке Клинтон к теледебатам.

"Они разрабатывают стратегии, призванные уязвить его и пошатнуть его позиции на протяжении четырех недель, оставшихся до первых теледебатов кандидатов на пост президента", - пишет "Нью-Йорк таймс", отметив, что эти теледебаты "являются наиболее ожидаемым событием" за последние годы. В то же время Трамп, по данным газеты, избрал совершенно иной путь подготовки: его беседы с группой экспертов, готовящей его к дебатам, "носили характер свободного обсуждения и он едва скрывал недовольство тем, что приходится заниматься делом, требующим больших усилий и артистизма".

Первые теледебаты с участием Хиллари Клинтон и Дональда Трампа состоятся в понедельник, 26 сентября, в Университете Хофстра в штате Нью-Йорк. Как ожидается, они будут разделены на шесть сегментов по 15 минут каждый. Тему обсуждения для каждого сегмента будет предлагать ведущий. Он будет задавать вопрос, на который оба участника дебатов смогут отвечать в течение двух минут, а затем каждый из них сможет прокомментировать высказывания оппонента.

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Следующие дебаты Клинтон и Трампа пройдут в воскресенье, 9 октября в Университете Вашингтона в Сент- Луисе (штат Миссури). Половину вопросов будет задавать ведущий, а половину - зрители в зале. У каждого из участников будет по две минуты на ответ и еще по минуте на комментарий в адрес оппонента. Третьи теледебаты состоятся в среду, 19 октября в Университете Невады в Лас-Вегасе и будут проходить в том же формате, что и первые теледебаты.

Кандидаты на пост вице-президента встретятся для дебатов 4 октября в Университете Лонгвуд в штате Вирджиния.