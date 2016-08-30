Восточный комитет экономики ФРГ поддерживает предложение о постепенном снятии санкций с РФ

БАД-ПИРМОНТ /Германия/, 30 августа. /Спец. корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Восточный комитет германской экономики (ВКГЭ) поддерживает предложение о постепенном снятии санкций против России. Об этом заявил член правления ВКГЭ Буркхард Дамен, выступая на форуме "Германо- российские экономические встречи", который проходит в немецком городе Бад-Пирмонт (федеральная земля Нижняя Саксония).

"Бизнес ждет поэтапного снятия санкций", - отметил он, напомнив, что глава МИД ФРГ Штайнмайер ранее высказался за постепенное снятие ограничительных мер против Москвы параллельно минскому процессу.

"Санкции затрагивают не только производителей товаров, попавших под них, но страдают и все те, кто участвует в производственной цепочке", - подчеркнул Дамен. "Нужно сказать, что большинство исследований подтверждают нашу оценку, согласно которой ущерб от санкций для Европы и России уже составляет более одной сотни миллиардов евро", - отметил он. Дамен указал на то, что, по некоторым данным, конкретно Германия потеряла за 2014-2015 гг около €13,5 млрд. "Если пересчитать на рабочие места, то это 60 тыс. рабочих мест", - добавил экономист.

"Альтернативные рынки лишь отчасти компенсируют потери", - констатировал он. По словам Дамена, "германская экономика является проигравшей стороной в этой ситуации". "Кроме того, последствия санкционной политики имеют отрицательные последствия, которые невозможно выразить в цифрах. Они отдаляют Россию от Европы, ослабляют контакты", - подчеркнул Дамен.

"Вместо взаимных санкций и протекционизма лучше было бы вести диалог между ЕС и ЕАЭС об общем экономическом пространстве. Этот процесс имел бы положительные стороны для всех, обеспечил бы доверие для политического сближения", - считает Дамен.

Двухдневный форум "Германо-российские экономические встречи" собрал около 150 участников - политиков, представителей бизнес-сообщества двух стран. Мероприятие рассматривается как важный импульс к оживлению диалога между регионами России и Германии и развитию деловых связей между ними.