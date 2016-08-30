Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина рассчитывает получить от ЕС €6 млн на новый проект реформирования полиции

Международная панорама
30 августа, 20:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, августа. /ТАСС
Глава МВД Украины отметил, что в рамках проекта планируют начать работу в таких городах, как Киев, Львов и Харьков
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Украина рассчитывает получить от Европейского Союза €6 млн на новый проект реформирования полиции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

"Ожидаемый размер помощи составит около €6 млн. Проект будет состоять из двух частей: первая - это концепция community policing (взаимодействие полиции с обществом). Вторая часть - это сrowd control (обеспечение общественного порядка)", - говорится в сообщении.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

По словам главы Консультативной миссии ЕС Кестутиса Ланчинскаса, главным партнером проекта будет полиция Швеции. Кроме того, будут привлечены специалисты из Дании. "Мы готовы к практической реализации этих идей, готовы представить нашу команду в этой работе", - заявил Ланчинскас.

В свою очередь глава МВД Украины отметил, что в рамках проекта планируют начать работу в таких городах, как Киев, Львов и Харьков. Он также добавил, что параллельно в этих пилотных регионах будет осуществляться реформа уголовной полиции и системы изоляторов временного содержания преступников.

"Мы очень заинтересованы в успехе реализации этого проекта, поскольку это был бы первый шаг для обеспечения устойчивости правоохранительных органов в Украине", - подвели итог специалисты Консультативной миссии.

Идея создания украинской полиции появилась в 2012 году. 23 сентября 2014 года было объявлено, что в ходе реформы МВД милиция будет преобразована в Национальную полицию, а Управление по борьбе с организованной преступностью, транспортная и ветеринарная милиция будут исключены из структур МВД. 12 декабря 2014 года была создана рабочая группа по реформированию МВД Украины во главе с Екатериной Згуладзе, долгое время занимавшей должность заместителя министра внутренних дел Грузии. В группу также входила Хатия Деканоидзе, которая теперь и возглавляет Национальную полицию Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
10
Митинг в поддержку Руссефф завершился столкновениями с полицией
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
2
Во Флориде задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФ
3
Василий Березуцкий будет капитаном сборной России
4
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
5
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
6
Украина выразила России протест из-за акции у стен посольства в Москве
7
Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы
Темы дня
Реклама