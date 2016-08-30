Украина рассчитывает получить от ЕС €6 млн на новый проект реформирования полиции

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Украина рассчитывает получить от Европейского Союза €6 млн на новый проект реформирования полиции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

"Ожидаемый размер помощи составит около €6 млн. Проект будет состоять из двух частей: первая - это концепция community policing (взаимодействие полиции с обществом). Вторая часть - это сrowd control (обеспечение общественного порядка)", - говорится в сообщении.

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По словам главы Консультативной миссии ЕС Кестутиса Ланчинскаса, главным партнером проекта будет полиция Швеции. Кроме того, будут привлечены специалисты из Дании. "Мы готовы к практической реализации этих идей, готовы представить нашу команду в этой работе", - заявил Ланчинскас.

В свою очередь глава МВД Украины отметил, что в рамках проекта планируют начать работу в таких городах, как Киев, Львов и Харьков. Он также добавил, что параллельно в этих пилотных регионах будет осуществляться реформа уголовной полиции и системы изоляторов временного содержания преступников.

"Мы очень заинтересованы в успехе реализации этого проекта, поскольку это был бы первый шаг для обеспечения устойчивости правоохранительных органов в Украине", - подвели итог специалисты Консультативной миссии.

Идея создания украинской полиции появилась в 2012 году. 23 сентября 2014 года было объявлено, что в ходе реформы МВД милиция будет преобразована в Национальную полицию, а Управление по борьбе с организованной преступностью, транспортная и ветеринарная милиция будут исключены из структур МВД. 12 декабря 2014 года была создана рабочая группа по реформированию МВД Украины во главе с Екатериной Згуладзе, долгое время занимавшей должность заместителя министра внутренних дел Грузии. В группу также входила Хатия Деканоидзе, которая теперь и возглавляет Национальную полицию Украины.