Керри: США инициируют переговоры с Индией и Афганистаном в рамках ООН в сентябре

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. США намерены инициировать проведение трехсторонних переговоров с Индией и Афганистаном в рамках ООН в сентябре. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции в индийской столице госсекретарь США Джон Керри.
"США планируют начать трехсторонние переговоры с Индией и Афганистаном "на полях" ООН в следующем месяце в Нью-Йорке по итогам стратегических переговоров в Нью-Дели", - заявил он. Госсекретарь также осудил терроризм и заявил, что виновные в совершении нападений в Индии - в Мумбаи в 2008 году и на авиабазе Патанкот в январе 2015 года - должны быть привлечены к ответственности.
"Мы не можем и не будем делать различия между хорошими и плохими террористами", - сказал Керри. "Террор - это террор независимо от того, откуда он приходит или чьими руками осуществляется", - подчеркнул он.