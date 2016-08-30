США установили канал связи для координации между своими союзниками в Сирии

ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты установили канал связи, который будет использоваться для предотвращения конфликтов между силами, сражающимися с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство" (ИГ) на севере Сирии и которых поддерживает Вашингтон. Об этом во вторник журналистам сообщили представители американского Министерства обороны.

"Улучшенная координация во время проведения боевых операций на севере Сирии должна будет повысить безопасность всех сил", - отметили в ведомстве, отказавшись детально описывать процесс работы нового механизма по предотвращению столкновений. В Минобороны лишь заметили, что это позволит лучше координировать действия на поле боя, на котором действуют множество формирований.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что США настаивают на прекращении боев в районе города Джараблус между Вооруженными силами Турции и формированиями сирийских курдов.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС