США установили канал связи для координации между своими союзниками в Сирии

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ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты установили канал связи, который будет использоваться для предотвращения конфликтов между силами, сражающимися с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство" (ИГ) на севере Сирии и которых поддерживает Вашингтон. Об этом во вторник журналистам сообщили представители американского Министерства обороны.
"Улучшенная координация во время проведения боевых операций на севере Сирии должна будет повысить безопасность всех сил", - отметили в ведомстве, отказавшись детально описывать процесс работы нового механизма по предотвращению столкновений. В Минобороны лишь заметили, что это позволит лучше координировать действия на поле боя, на котором действуют множество формирований.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что США настаивают на прекращении боев в районе города Джараблус между Вооруженными силами Турции и формированиями сирийских курдов.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС