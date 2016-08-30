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Минэнерго Украины планирует за 4 года направить $984 млн на реформирование шахт

Международная панорама
30 августа, 22:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, августа. /ТАСС
Скандалы в угольной отрасли Украины часто возникали вокруг дотаций на устаревшие, неэффективные и убыточные государственные угольные предприятия
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КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует до 2020 года направить на реформирование государственных угольных предприятий 25,287 млрд гривен ($984 млн). Об этом сказано в программе реформирования угольной отрасли, подготовленной ведомством.

"Ориентировочный объем финансирования программы на период до 2020 года составит 25,287 млрд гривен, в том числе из государственного бюджета - 10,572 млрд гривен ($411 млн)", - приводит данные Минэнерго агентство "УНИАН".

В министерстве рассчитывают, что в течение этого и следующего года будет осуществлено финансирование расходов на государственное покрытие высокой себестоимости угля, а также на капитальное строительство и техническое переоснащение угледобывающих предприятий. Это составит 2,1 млрд гривен ($82 млн) и 3,698 млрд гривен ($144 млн) соответственно.

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"Техническое переоснащение предполагается осуществить по 22 угледобывающим предприятиям с общим объемом инвестиций 15 млрд гривен ($584 млн), в том числе по 8 предприятиям государственная поддержка предусмотрена в 2016 году в объеме 700 млн гривен ($27 млн)", - говорится в программе. Также в ведомстве отметили, что программа предусматривает реконструкцию 4 угледобывающих предприятий с общим объемом капитальных вложений 3,8 млрд гривен ($148 млн).

После 2017 года года государственная поддержка по себестоимости и техническому переоснащению угледобывающих предприятий программой не предусмотрена. При этом ожидается, что до 2018 года будет направлено 890 млн гривен ($35 млн) на ввод в эксплуатацию первой очереди шахты №10 "Нововолынская". Кроме того, министерство намерено в течение 3 лет завершить строительство второй очереди шахты им. Сургая мощностью 300 тыс. тонн угля в год. "Выполнение этих мероприятий позволит обеспечить в 2020 году добычу угля на уровне 9,2 млн тонн", - подытожили в министерстве.

Скандалы в угольной отрасли Украины часто возникали вокруг дотаций на устаревшие, неэффективные и убыточные государственные угольные предприятия. В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 млрд гривен ($467 млн), однако из-за боевых действий в Донбассе, где находятся большинство шахт, было выделено около 9 млрд гривен ($350 млн). Размер дотаций в 2013 году составил около 13 млрд гривен ($506 млн).

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